Degryse begint te twijfelen aan de voorlijn van Anderlecht: "Er moet zeker nog iets bij, want Esposito..."

Anderlecht probeerde Joshua Zirkzee naar het Lotto Park te halen. De Nederlander had voor meer slagkracht moeten zorgen en da's geen overbodige luxe, denkt analist Marc Degryse.

Na Union zijn er immers weer twijfels over of het genoeg is wat Anderlecht vooraan rondlopen heeft. Met Ramn en Esposito bracht Mazzu een nieuw spitsenkoppel aan de aftrap. “Wat die laatste betreft, begin ik me toch wat zorgen te maken. Het vraagteken rond Esposito wordt groter en groter. Hij heeft me nog niet kunnen overtuigen", zegt Degryse in HLN.

"Z’n baltoetsen zijn te slordig. Van een spits van Inter mag je toch beter verwachten. Is het een kwestie van vertrouwen? Is hij beginnen twijfelen, omdat hij na negen wedstrijden (waarvan 460 minuten gespeeld) nog niet gescoord heeft? Is het omdat hij ziet dat Silva zich wel snel geïntegreerd heeft?”

En dan is de spoeling heel dun. “Met Raman weet je dan weer wat je krijgt: een hoop enthousiasme, maar tegen een goede tegenstander volstaat dat niet. Het is geen toeval dat Raman zo vaak op de bank zit. Hij loopt veel, ja, maar aan bal is de kwaliteit te weinig. Het is jammer dat Anderlecht naast Zirkzee grijpt, want er moet offensief zeker nog iets bij. Ik ben benieuwd wat Peter Verbeke nog uit zijn hoed zal toveren, want ik twijfel aan Esposito, hoor."