Mazzu is realistisch: "Met jongeren ga je soms wat kracht te kort komen, maar we mogen nu niet alles afbranden"

Nu kon hij het ook eens van de andere kant meemaken. Als trainer van Union zag hij Anderlecht telkens te slap aan de wedstrijd beginnen. Nu kon Felice Mazzu het uit eerste hand ervaren.

Na twee minuten lag de bal weeral in het mandje van Hendrik Van Crombrugge. "Ja, ik heb ook gezien wat iedereen zag", zuchtte Mazzu. "Tegen een ploeg met zoveel kwaliteit mag je nooit zo beginnen. We waren te slap, er was te weinig agressiviteit en intensiviteit. Zoiets mag niet gebeuren. Ciske (Amuzu, nvdr.) laat zich bij die goal ook veel te makkelijk wegzetten."

Maar dat is misschien wel het nadeel van met zoveel jeugd te spelen. Tegen fysiek volwassen lichamen hebben die het wel al eens moeilijk. "Dat is waar en dat zal je soms wel nog zien dat die jongens nog niet de kracht hebben. Dat we in dat compartiment tekort komen. Maar we gaan nu toch ook niet alles afbranden? Na donderdag was het nog allemaal positief en nu voel ik al wat negativiteit komen."

Mazzu kreeg ook lofbetuigingen van opvolger Karel Geraerts. "Da's mooi, dat is klasse", antwoordde Mazzu. "Dat heb ik niet van iedereen gevoeld."