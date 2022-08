Union heeft een krachtpatser in de spits: "Sterk zoals Lukaku? Ja, dat klopt wel"

Union haalde met Victor Boniface een beer van een spits binnen. De 1m89 grote Nigeriaan is wel heel stevig en maakte het heel de Anderlecht-verdediging moeilijk. Na twee minuten had hij trouwens ook al gescoord.

Een vriendelijke jongen, dat wel. Maar je hebt er je handen vol aan op het veld. "Wat mijn kwaliteiten zijn? (lacht) Dat laat ik anderen bepalen. Ik wil dat van mezelf niet zeggen, jullie zien het beter", knipoogde hij. "Snel, doelgericht? Ja, misschien wel. Dat ik fysiek sterk ben, zoals Lukaku? Ja, dat klopt wel", grijnsde hij.

Het was voor Boniface zijn eerste goal in Brusselse loondienst. Bij Bodo/Glimt scoorde hij wel ook al vijf keer in de CL-voorrondes. "Die goal? Ja, we zijn heel gretig begonnen en het ging zonder nadenken. Ik kreeg de bal en schoot naar de verste paal. Heel blij dat hij binnen ging en dat ik de ploeg kon helpen", vervolgde hij.

Maar wat mogen we van hem nu nog verwachten? "Dat ik mijn bijdrage lever aan het team. Scoren is niet het belangrijkste voor mij. Wel dat de ploeg wint. De samenwerking met Dante? (krijgt achter hem een 'humhum' te horen van Vanzeir zelf). Een heel toffe jongen", lachte hij. "Geweldige speler! Nee, het gaat steeds beter en we vinden elkaar goed."