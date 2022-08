Vanzeir opent eindelijk zijn rekening dit seizoen: "Tegen Anderlecht altijd net iets gemotiveerder"

Dante Vanzeir zou Anderlecht wel elke week op bezoek willen zien komen. Eerst en vooral wint zijn ploeg er altijd tegen en ten tweede scoort hij er ook makkelijk tegen. Deze keer werd het zijn eerste competitiegoal van het seizoen.

En voor een spits is het toch een opluchting als de nul weg is. "Soms heb je als spits van die momenten dat het een tijdje duurt voor je je eerste goal kan scoren. Maar ik kan daar rustig onder blijven. Een spits is als een ketchupfles. Soms moet je ermee schudden en komt er niks uit. Maar zodra de fles opengaat en zodra je een eerste doelpunt maakt, blijven de goals hopelijk volgen."

Tegen Anderlecht kan Union blijkbaar altijd wel iets meer. "De motivatie is net nog dat tikkeltje groter in een derby. Maar we moeten de match vroeger dood maken. We hadden de kansen op meer goals. Ik denk dat de honger altijd heel groot is om tegen Anderlecht te winnen. Een derby is speciaal voor de fans en de club."