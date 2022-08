Debast neemt geen blad voor de mond na nieuwe nederlaag tegen Union: "Het kan niet dat we zo aan de match beginnen"

Je kan er niet omheen: Anderlecht begint in veel wedstrijden te zwak. Soms loopt dat goed af, maar nooit tegen Union SG. Zeno Debast, 18 jaar nog maar, legde de vinger op de zere wonde.

Debast was hard voor zichzelf en zijn ploegmaats. "We hebben dit ook al tegen andere ploegen gehad", schudde hij het hoofd. "We moeten sneller klaar zijn. We moeten iedereen klaarstomen voor de wedstrijd, dat moeten we creëren. De coach hamert daar nochtans op hoor. Daar moeten we aan werken, want dit kan niet."

De verdediger is nog maar net een vaste waarde bij Anderlecht, maar zal deze nederlaag toch snel achter zich moeten laten. Want vanaf nu volgen de wedstrijden elkaar in sneltempo op. "Zo'n derbynederlaag doet zeker pijn. We moeten de volgende weken nu bewijzen dat we beter zijn dan wat we vandaag lieten zien. Tegen Gent moeten we de drie punten al pakken. Vermoeidheid? Dat mag geen excuus zijn. We spelen nu elke week drie keer. Het wordt recupereren en match per match bekijken."