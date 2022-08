"Brugse doelpunten komen er door balverlies van onze kant"

Ondanks de nederlaag vindt Edward Still voldoening in het spel van zijn team en in het scenario van de wedstrijd. Een goede basis voor vooruitgang in de toekomst.

Edward Still glimlachte bijna, ondanks de nederlaag tegen Club Brugge. Het moet gezegd worden dat de algemene prestaties van de Zebra's hem toch iets te bieden had. Uiteindelijk mistte hij alleen het eindresultaat. "Ik kan alleen maar trots zijn, als ik de kwaliteit van onze prestaties zie. Maar er is ook teleurstelling", zei Still op de persconferentie.

"We begonnen goed aan de wedstrijd, ook al verloren we soms de controle, zonder gevolgen evenwel. We herstelden het evenwicht in de wedstrijd gestaag, we stonden goed maar we lieten de wedstrijd vervolgens weer uit onze handen glippen. De doelpunten van Brugge komen voort uit balverlies van onze kant. We wisten dat ze bij omschakelingen efficiënt zouden zijn en ons zo zouden dood maken."

"In de tweede helft is er de kans van Heymans op de paal. Dat is het keerpunt van de wedstrijd. Als het op dat moment 2-2 is weten we niet hoe het kan aflopen. Uiteindelijk hebben we ook 14 keer binnen de zestien geschoten, dat is positief voor ons. Het is waar dat de teleurstelling groot is, maar we moeten snel leren van deze wedstrijd om sterker terug te komen tegen Gent."

Gent is de volgende tegenstander van Charleroi, dat dan opnieuw thuis speelt op Mambourg.