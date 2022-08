Landgenoot van bij Westerlo ziet grote toekomst voor Skov Olsen: "Hij is klaar voor de Premier League"

Drie goals en twee assists. Skov Olsen is als een sneltrein aan de competitie begonnen. De Deen van Club Brugge wordt ook telkens gezocht door zijn ploegmaats. Westerlo-speler Nicolas Madsen is onder de indruk.

Madsen kent de winger van blauw-zwart heel goed. “We zaten samen bij de nationale ploeg onder 21. Je zag direct dat hij een grote toekomst in zich had. Voor een wedstrijd deden de basisspelers schietoefeningen, ik moest de ballen afleggen. He was killing the ball every time", vertelt hij in GvA.

Club Brugge zal er ook weer de jackpot voor incasseren. "Het was ongelooflijk. Hij scoorde die wedstrijd drie keer. Ik was onder de indruk. Zijn plafond? Hij heeft geen limieten. Ik ben er zeker van dat hij klaar is voor de Premier League."