Cercle en Zulte Waregem blijven zij aan zij: thuisploeg matig beloond voor blitzstart en Essevee herpakt zich nadien

Cercle Brugge en Zulte Waregem zijn twee ploegen voor wie het moeilijk winnen is. Dat was ook op speeldag 6 weer te merken, ondanks veel goede wil. Zeker bij de thuisploeg, die ongelukkig was in de aanvangsfase.

Beide ploegen hadden 4 op 15 na vijf competitiematchen, maar vooral Cercle snakte blijkbaar naar een tweede zege. Het ging van bij de aftrap fel druk zetten. De bezoekers, die compleet overvleugeld werden in het openingskwartier, wisten daar geen raad mee. Het doelhout stond hen bij in de eerste vijf minuten. Ueda en Somers troffen de paal, de eerste met het hoofd en de tweede met de voet. © photonews Daarnaast was er nog Bossut die een kopbal van Somers uit de hoek ranselde. Het kon echter niet blijven duren: Ueda schoot de aflegger van Denkey wél laag tegen de touwen (1-0). Na een kwartier was alles echter te herdoen. Zulte Waregem scoorde wanneer het voor het eerst aan het doel van de tegenstander opdook. Fadera vond Rommens en die schoot de gelijkmaker voorbij Majecki, die beter had kunnen doen (1-1). © photonews Somers zette Bossut nog eens aan het werk, maar de gelijkmaker wijzigde wel degelijk het spelbeeld. Essevee ging duels winnen en kreeg meer greep op de partij. Cercle daarentegen moest na zijn goede start wat terugzakken. De fase van kansen creëeren was inmiddels wel voorbij. Die bleven langs beide zijden grotendeels achterwege in het tweede deel van de match. Ook in de tweede 45 minuten dus. Beide ploegen hadden nochtans hun momenten. Cercle zette nog eens aan vlak na de pauze, hierna kwam Zulte Waregem dan weer enkele keren dreigen. Doelpunten vielen er echter niet meer. Bij Cercle zullen ze nog eens aan die kansen uit het begin van de wedstrijd denken. © photonews