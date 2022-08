Leye en Thalhammer twee coaches met zelfde bilan maar de ene kan al meer tevreden zijn dan de andere

Mbaye Leye en Dominik Thalhammer zijn twee coaches die na zes speeldagen hetzelfde bilan kunnen voorleggen: 5 op 18. Voorbije weekend stonden hun ploegen tegenover mekaar.

Leye wist ook wel dat zijn Essevee uit bij Cercle in de aanvangsfase verschillende keren goed wegkwam. Dan kun je aan het eind van de rit wel leven met een punt op verplaatsing. "Als je niet kunt winnen, moet je proberen om niet te verliezen", haalde Leye één van de absolute clichés uit het voetbal boven. Het is uiteraard ook gewoon een waarheid als een koe.

© photonews

Niet verliezen: daar slaagde Zulte Waregem ook in door met een 1-1-gelijkspel naar huis te gaan. Dat betekent ook dat de winst uitbleef voor de troepen van Dominik Thalhammer. De Oostenrijker moet stilaan toch gefrustreerd geraken door het gebrek aan scorend vermogen. Met twee ballen op de paal was er ook pech mee gemoeid, maar de realiteit blijft: drie gemaakte doelpunten in zes matchen. Dat is pover.

Het is ook de reden waarom Cercle Brugge in enkele matchen die het had kunnen winnen vrede moest nemen met een gelijkspel. Dan kan Leye meer tevreden zijn, zeker gezien het verloop van de wedstrijd van voorbije zaterdag. Al is het ook in Waregem oppassen: het vertrek van Dompé opvangen is geen sinecure. De laatste twee weken maakte Essevee dan ook een veel mindere indruk dan begin deze maand tegen Club (1-1).