Exclusief gesprek met onze man van de match in #CERZWA: "Leye zegt vaak dat ik meer op doel moet trappen"

In onze zoektocht naar een man van de match kwamen we uit bij een speler met veel impact. Leye zal blij zijn dat net hij de wedstrijd een andere wending gaf en ook de manier waarop diens belangrijke goal tot stand kwam.

Een heel gemakkelijke keuze was het niet om na afloop van Cercle - Zulte Waregem een man van de match aan te duiden. Bij Cercle had het bijvoorbeeld Daland - sterk in de duels - of Ueda - één van zijn betere wedstrijden - kunnen zijn. Het werd voor ons toch Nicolas Rommens (27), die na een kwartier de trekker overhaalde en zo het spelbeeld grondig wijzigde. Ook nadien bleef de middenvelder ondernemend.

Overleven in openingskwartier

"Het eerste kwartier was overleven", vertelde Rommens aan Voetbalkrant. "We wisten voor de wedstrijd dat Cercle druk vooruit zette en gretig uit de kleedkamers ging komen. We waren er op voorbereid, maar het gebeurde toch: twee ballen op de paal en een doelpunt. We scoren op een ideaal moment tegen en al bij al zijn we blij met dat punt."

Rommens praat in de wij-vorm, maar hij was het zelf die met een schot van aan de rand van de zestien de gelijke stand forceerde. "De coach zegt vaak dat ik meer op doel moet trappen, omdat ik een goede traptechniek heb. Ik heb geprobeerd en ik scoor ook. Daar ben ik blij mee. Ik moet op deze manier verder gaan."

© photonews

Rommens kwam dus op het scorebord, maar ging ook in het boekje bij scheidsrechter Bram Van Driessche. "Het was één van mijn eerste fouten. Ik zei tegen de scheids dat het niet met opzet was. Die speler kwam met veel snelheid eraan en ik blok hem een beetje. Maar goed, de ref trok vrij snel geel. Het is zo. Jammer."

Nog dreigend in tweede helft

Wanneer het dan over het collectieve gaat, waren er nog wel mogelijkheden om een tweede tegen de netten te prikken. "Ik denk dat we nog een aantal kansen hadden. Vooral in de tweede helft. We moeten daar op verder bouwen."

De voorbije weken moest Zulte Waregem twee nederlagen incasseren. Hoe was het om daarmee om te gaan? "Genk was gewoon beter, daar moeten we eerlijk in zijn. Vorige week was het al bij al niet slecht. Na de 80ste minuut maakte Charleroi nog de 1-2 en 1-3. Het was belangrijk om nu weer een punt te pakken. Volgende week spelen we thuis tegen Union, dan moeten we weer vol aan de bak."

© photonews

Ondertussen geraakt Essevee wel niet helemaal weg uit de onderste regionen. Daar hoeft misschien nog niet al te zeer naar gekeken te worden, maar het is wel een feit. "We wisten dat de competitiestart niet makkelijk was, met veel duels tegen topploegen. Het is nu 5 op 18. We moeten verder werken naar volgende week toe. Het was belangrijk om geen concurrent te zien weglopen."