20-jarige Mexicaanse Nederlander is nieuwe Cercle-hoop op doelpunten: "Daarvoor zijn spitsen er: om te scoren"

Wat is kenmerkend aan Cercle? Teamspirit, de pressing die Thalhammer graag wil zien. Doelpunten moeten er dan ook wel bij komen, want anders zal het qua rendement een mager beestje zijn.

Daar wringt het schoentje voorlopig nog wel wat. Mogelijk kan Teun Wilke Braams binnenkort het verschil maken. Een Nederlander van 20 die geboren is in het Mexicaanse Querétaro. Ruim een week geleden werd de aanvaller aangekondigd als een transfer voor Jong Cercle. Maar kijk: tegen Zulte Waregem mocht hij zich zes minuten voor affluiten al opmaken voor een invalbeurt in het eerste elftal.

"Het was ontzettend mooi dat ik voor het eerst kon spelen, maar het begint nog maar pas. Ik wil alleen maar meer", is de ambitie zeker aanwezig om bij de Vereniging nog meer speelminuten te verzamelen. "Een jaar geleden kwam het eerste contact, omdat de sportief manager van Cercle ook een Mexicaan is. Daardoor kende hij me dus. Hij kon me meteen bellen om het project van Cercle voor te stellen."

Goed voorbereid

De komst van enkele nieuwkomers uit Mexico werd voorgesteld als versterkingen voor Jong Cercle. Hoe was de communicatie intern? "Het was in het begin sowieso de bedoeling dat ik kernspeler was, met de A-kern meetrainde en wedstrijden bij de U23 speelde om er een beetje in te komen. Ook omdat de stijl van spelen heel intens is. De eerste week ging erg goed, de trainer was daar blij mee. Blijkbaar was ik goed voorbereid."

Teun Wilke (20) komt komend seizoen uit voor de U23 van Cercle, dat onder de naam ‘Jong Cercle’ in 2e Nationale zal aantreden.



Wilke (1,91m), een spits die zowel over de Nederlandse als Mexicaanse nationaliteit beschikt, wordt voor één seizoen gehuurd van het Italiaanse SPAL. — Cercle Brugge (@cercleofficial) August 20, 2022

Wilke Braams heeft het wel in zich om zich te ontpoppen tot goaltjesdief, zo geeft hij zelf aan. "Ik ben blij dat ik hier kan zijn. Ik wil niet meteen voor hoge verwachtingen zorgen, maar ik hou van scoren. Daarvoor zijn spitsen er: om te scoren." Voorlopig ontbreekt het Cercle net aan doelpunten: het vond nog maar drie keer de weg naar doel. "Het is een moeilijk begin geweest voor iedereen. Beetje bij beetje komt het wel goed."