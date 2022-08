Maertens schenkt Oud-Heverlee Leuven gouden driepunter tegen KV Oostende

Oud-Heverlee Leuven mocht vanavond de Kustboys van KV Oostende ontvangen aan Den Dreef. De mannen van Marc Brys wouden de positieve lijn na de knappe overwinning op Standard graag doortrekken. Beide ploegen waren op zoek naar regelmaat in hun resultaten.

Voor Oud-Heverlee Leuven was het belangrijk om vandaag te winnen in eigen huis van KV Oostende om zo aansluiting te maken met de top drie, maar de mannen van Marc Brys begonnen heel laks aan de wedstrijd. KV Oostende, dat vorige week in eigen huis met het kleinste verschil verloor van STVV, kwam heel gretig aan de aftrap. Een goede start van de Kustboys werd na amper vijf minuten dan ook al beloond met een doelpunt. Een voorzet-schotje van Albanese werd gelost door de Leuvense doelman Alexandru Cojocaru. Zo kwam de bal pal voor de voeten van Fraser Hornby die de 0-1 heel eenvoudig tegen de netten kon trappen.

Onder leiding van sterkhouder Mathieu Maertens knokte Oud-Heverlee Leuven zich na een kwartier beter en beter in de wedstrijd. Ze versierden enkele goede kansen, maar in de afwerking liep het telkens fout. David Hubert hield relatief eenvoudig zijn netten schoon in de eerste helft. Maertens is duidelijk een zeer belangrijke speler voor de thuisploeg. Als draaischijf verdeelde hij vandaag het spel bij OHL. Ondanks een mogelijk vertrek is hij ook nog steeds populair bij de supporters die natuurlijk hopen dat hij nog een tijdje bij Leuven blijft. Ondanks het goede spel van de thuisploeg wisten de bezoekers nog enkele gevaarlijke counters uit te spelen, maar tot een doelpunt kwamen ze niet meer. Door de vele kansen kregen we wel een leuke wedstrijd te zien aan een hoog tempo.

'Hallo, ik ben Mario González'

Amper drie dagen geleden kwam de Spaanse spits Mario González over naar Oud-Heverlee Leuven. Hij wordt namelijk voor een jaartje gehuurd van SC Braga dat vorig jaar nog anderhalf miljoen betaalde op de González los te weken bij FC Villarreal. Meteen mocht de Spaanse spits in de basis beginnen bij OHL. In de eerste helft zag je dat hij veel goede bedoelingen had, maar het kwam er niet helemaal uit. De kansen die hij kreeg wist hij niet af te werken. Al heel snel in de tweede helft bracht hij daar verandering in. Met een knappe aanname op een pass van Patris deed hij de hele verdediging van Oostende twijfelen. Als een echte spits trapte González vervolgens zijn ploeg knap op gelijke hoogte, 1-1. Zo gaf de Spaanse spits meteen zijn visitekaartje af.

Na de gelijkmaker verzwakte het tempo van de wedstrijd stilaan. Zowel de thuisploeg als de bezoekers wisten nog enkele kansen te creëren, maar niet aan het tempo van de eerste helft. Cojocaru en Hubert kregen elk nog wat ballen te verwerken, maar hielden zich sterk. Vooral De 26-jarige Roemeense doelman van Oud-Heverlee Leuven, Alexandru Cojocaru, moest nog enkele knappe saves uit zijn mouw schudden. In de absolute slotfase wist Mathieu Maertens alsnog de 2-1 op het bord te zetten. Een knappe pass van de ingevallen Holzhauser veranderde in de ideale assist voor een goed lopende Maertens. De middenvelder schenkt Brys en Oud-Heverlee Leuven de drie punten. Of dit zijn afscheidscadeau wordt valt nog af te wachten, want de publiekslieveling onderhandelt met landskampioen Club Brugge. Met 12 op 18 begon Oud-Heverlee Leuven alvast zeer goed aan de competitie en zo komen ze zelfs (even) in de top vier van het klassement.