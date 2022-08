KV Oostende onder druk na 0 op 9: "We verdienden een punt, we hadden kansen genoeg"

Zoals we vorige week al schreven: KV Oostende heeft versterking nodig. Het speelt bijwijlen wel leuk en mooi voetbal, maar dat levert geen punten op. Of Zoals Yves Vanderhaeghe het formuleerde: "We willen altijd goed spelen, maar ik zou nog liever slecht spelen en winnen."

Vanderhaeghe weet waarom: met 0 op 9 zakt KVO weer wat verder af en op deze manier gaan ze in de problemen komen. "De ontgoocheling overheerst. We beginnen super aan de wedstrijd en komen denk ik wel verdiend op voorsprong. Dan spelen we nog een kwartier goed en daarna zakken we wat weg", analyseerde verdediger en kapitein Anton Tanghe.

"In de tweede helft moesten we scherper zijn bij het eerste doelpunt. Ook bij de tweede goal moesten we beter doen. We verdienden echt wel een punt, we hebben genoeg kansen gehad. Maar je weet in het voetbal dat als je die zelf niet afmaakt, dat het dan aan de andere kant prijs kan zijn. 0 op 9? We moeten elke match apart bekijken, druk of niet."