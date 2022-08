Anton Tanghe reageert ontgoocheld na nederlaag tegen OHL: "We verdienden echt wel een punt!"

Anton Tanghe ging vandaag de boot in met KV Oostende op het veld van Oud-Heverlee Leuven. Lang zag het er naar uit dat de Kustboys de drie punten mee naar huis zouden nemen, maar in de slotfase kregen ze het deksel op de neus.

"De ontgoocheling overheerst. We beginnen super aan de wedstrijd en komen denk ik wel verdiend op voorsprong. Dan spelen we nog een kwartier goed en daarna zakken we wat weg", reageert centrale verdediger van KV Oostende Anton Tanghe na de wedstrijd op het veld van Oud-Heverlee Leuven. Debutant Mario González en publiekslieveling Mathieu Maertens zorgden er uiteindelijk voor dat de drie punten in Leuven bleven. "In de tweede helft moesten we scherper zijn bij het eerste doelpunt. Ook bij de tweede goal moesten we beter doen", beseft de 23-jarige Tanghe.

"We verdienden echt wel een punt, we hebben genoeg kansen gehad. Maar je weet in het voetbal dat als je die zelf niet afmaakt, dat het dan aan de andere kant prijs kan zijn", realiseert de jonge verdediger zich na de wedstrijd. Na de gelijkmaker was KV Oostende enkele keren heel dicht bij de 1-2, maar scoren lukte niet. In het absolute slot van de wedstrijd zorgde Mathieu Maertens voor een koude douche met zijn doelpunt. "0 op 9? We moeten elke match apart bekijken, druk of niet", besluit Anton Tanghe. KV Oostende blijft achter met 6 op 18 en heeft volgende week een lastige verplaatsing naar Standard op het programma staan.