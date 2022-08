Standard profiteert van man-meersituatie om belangrijke driepunter te pakken in Kortrijk

KV Kortrijk en Standard wilden na een 4 op 12 maar wat graag een overwinning boeken om onderin wat weg te komen. Leidde dat tot paniekvoetbal of een topwedstrijd?

KV Kortrijk kocht deze week Didier Lamkel Zé en het gewezen woelwater van Antwerp mocht meteen in de basis starten tegen Standard. Bij de bezoekers zat sterkhouder Raskin dan weer op de bank, een teken aan de wand richting een transfer?

Zowel Kortrijk als Standard hebben dringend punten nodig en dat was ook te merken aan de intensiteit waarmee beide ploegen aan de aftrap kwamen. Er ging veel dreiging van uit, maar echt veel kansen leverde het niet op.

Bits, zonder kansen

Een vrije trap hier en daar zorgde voor gevaar, Standard kreeg een pak corners die stuk voor stuk verkeerd werden uitgespeeld en echte veldkansen waren er eigenlijk de hele wedstrijd nauwelijks - ondanks goede intenties van beide ploegen.

© photonews

© photonews

Wel hier en daar wat consternatie. Eerst toen de bal op de stip ging na een contact van Keita op Emond, maar de VAR floot de zaak terug: bal geraakt en dus geen elfmeter. Rusten met 0-0 en hopen op beterschap na de koffie was de enige optie.

Slotoffensief levert op

Die beterschap kwam er eigenlijk nooit echt. Al was er wel opnieuw genoeg te vertellen, onder meer over Kevin Vandendriessche die twee keer geel pakte in de bitse partij vol fouten en slordigheden. Het gaf de Rouches de kans om nog een slotoffensief op te zetten.

En toen gebeurde het ook. Amallah kwam met een individuele actie, dribbelde de Kerels op een hoopje en haalde sierlijk de trekker over: proper in het netje, voorbij Ilic en zo goed voor een erg belangrijke driepunter voor Standard.