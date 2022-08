Nederlaag tegen Standard werd KV Kortrijk trainer Karim Belhocine fataal

Het moet nog september worden, maar het eerste ontslag van een trainer is al een feit.

De nederlaag tegen Standard werd Karim Belhocine fataal. De 39-jarige trainer van KV Kortrijk mag het eerste trainersontslag van dit seizoen op zijn conto schrijven. Dit melden zowel Het Nieuwsblad als Het Laatste Nieuws.

De Franse Algerijn nam in oktober vorig jaar het roer over van Luka Elsner. Belhocine schoot goed uit de startblokken, maar kon niet bevestigen. De Franse Algerijn kon slechts twee keer winnen. In totaal op twee seizoenen haalde hij amper 10 op 60 met KV Kortrijk.