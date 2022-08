Lamkel Zé onmiddellijk aan de aftrap bij Kortrijk: "Volgende week wil ik beslissend zijn"

Didier Lamkel Zé belandde vorige week bij KV Kortrijk, waar hij onmiddellijk in de basis mocht starten tegen Standard. Het leverde geen winst op en er is duidelijk nog wat werk aan de winkel.

Lamkel Zé was ook niet tevreden over zijn match. ''Ik had het inderdaad wat moeilijk", zei de Kameroener na het verlies tegen de Luikenaars. ''Ik mis nog wat matchritme en dat was ook duidelijk."

Hij werd wel al luid toegejuicht door het West-Vlaamse publiek. "Ik ben blij dat ik in Kortrijk ben. Het doet me enorm veel deugd dat de supporters zo gek op mij zijn. Ik hoop dat ik volgende week beslissend kan zijn. De wedstrijd tegen Eupen wordt een ware zespuntenwedstrijd."