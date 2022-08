Antwerp spoelt Europese uitschakeling door met overwinning in Ghelamco Arena na eerste helft vol VAR-interventies

AA Gent en Antwerp probeerden tegen elkaar de Europese blamage van afgelopen week door te spoelen met een overwinning in de competitie. Beide ploegen waren nog ongeslagen en Antwerp pakte zelfs al 12/12. Na een eerste helft vol VAR-interventies trok Antwerp aan het langste eind in de Ghelamco Arena

Zelden had een VAR zoveel invloed op een wedstrijd als in de eerste helft tussen KAA Gent en Antwerp. Tot driemaal toe moest Kevin Van Damme vanuit Tubeke tussenkomen nadat Laforge op het veld eerder een andere beslissing had gemaakt.

VAR 1: penalty of vrije trap?

Eerst was er een mogelijke penalty voor AA Gent na hands van Almeida maar de VAR oordeelde dat de bal net niet in het strafschopgebied werd aangeraakt en dus kregen de Buffalo's slechts een vrije trap. Kums had echtet geluk want zijn krul richting verste hoek werd aangeraakt door Vines en verdween in de eerste hoek voorbij Butez in doel.

© photonews

Antwerp, dat met Janssen én Frey aan de match begon, liet zich niet van de wijs brengen. Na een vrije trap van Nainggolan bleef de bal maar in het strafschopgebied heen en weer gekopt worden. Uiteindelijk lukte het Pacho om richting doel te koppen en in het kleine strafschopgebied smeet Janssen zich het snelste naar de bal om het leer in doel te werken.

VAR 2: penalty of niet?

We hebben even geen VAR-interventie gehad dus het wordt tijd dat we nog eens iets horen vanuit Tubeke. Odjidja ging aan de rand van de 16 op de enkel van Yusuf staan maar Laforge liet doorspelen. Een minuut later moest hij toch naar de beelden gaan kijken en wees hij toch naar de stip. Frey twijfelde niet en zette Antwerp op voorsprong.

VAR 3: penalty of niet? (bis)

En nog was het niet gedaan want Laforge floot voor de tweede keer naar de stip in het voordeel van AA Gent nadat Pacho wild leek in te komen bij Hugo Cuypers. De jonge centrale verdediger raakte echter eerst de bal en nadat hij naar de beelden had gekeken, Laforge moest de VAR opnieuw gelijk geven en zo gingen we rusten met een 1-2 voorsprong voor Antwerp na drie VAR-interventies.

Terugtrekkend Antwerp

Gent wou na de dubbele nederlaag absoluut niet nog eens verliezen, zeker niet voor de eerste keer in de Jupiler Pro League. De Buffalo's waren de betere ploeg maar het lukte hen niet om veel goede aanvallen in elkaar te boksen. Buiten centrale schoten van Odjdja en Samois werd Butez niet bedreigd.

Antwerp, dat Frey geblesseerd zag uitvallen net voor de rust, plooide terug maar kwam nooit echt in de verlegenheid. Eén keer bleef de bal hangen na een vrije trap waardoor Gent in positie kwam om te scoren maar de schoten werden telkens afgestopt.

Vanhaezebrouckk probeerde met de inbreng van Hauge en Lemajic nog een slotoffensief op poten te zetten maar dat kwam te laat om nog gelijk te maken na een tweede helft die vaak stillag.

The Great Old pakt zo 15 op 15 in de competitie terwijl Gent voor de eerste keer verliest.