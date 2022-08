Gerkens: "Belangrijkste was de knop vandaag en de winning spirit terugvinden"

In de Conference League moest de geschorste Pieter Gerkens lijdzaam toekijken hoe Antwerp eruit geknikkerd werd door Istanbul BB. In de competitie was Gerkens er wel opnieuw bij, meteen goed voor een nieuwe overwinning.

Want hoewel de stemming bij Antwerp de voorbije dagen niet al te best was, had The Great Old nog altijd 12/12 in de competitie en was er in eigen land eigenlijk geen vuiltje aan de lucht. Toch zou een nieuwe nederlaag er voor gezorgd kunnen hebben dat de sfeer helemaal omsloeg.

"De eerste helft hebben we redelijk goed voetbal gebracht en we kwamen er met moment goed uit. Ik denk dat we relatief verdiend met 1-2 de rust in trekken", oordeelt Gerkens na de wedstrijd. "In de tweede helft moesten we meer verdedigen dan voetballen maar soms moet dat maar eens een keertje", klinkt het.

"Gelukkig aan winnende kant van VAR-verhaal"

Want, en zo weet Gerkens ook, de drie punten pakken is soms belangrijker dan de manier waarop. "Het belangrijskte vandaag was dat we de drie punten konden pakken en opnieuw die winning spirit zouden terugvinden na de teleurstelling van donderdag."

Dat Antwerp kon winnen had het deels te danken aan enkele cruciale VAR-interenties waardoor Gent tweemaal een strafschop door de neus geboord zag en Antwerp er wel eentje kreeg. "Gelukkig waren we ditmaal aan de winnende kant van het VAR-verhaal. Of het allemaal correct was? Daar kan ik nu niet over oordelen. Het is nu part of the game geworden die VAR. Maar het is ergens ook wel jammer dat het ritme constant uit de wedstrijd gehaald wordt", besluit de middenvelder.