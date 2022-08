Referee Department beoordeelt beslissingen in Gent-Antwerp: "Alle tussenkomsten waren terecht!"

Na Gent-Antwerp was er nogal wat te doen over de wedstrijdleiding. Ref Nicolas Laforge moest drie keer gecorrigeerd worden door de VAR. Het Referee Department boog zich over alle fases en kwam dinsdag met een conclusie.

VAR Kevin Van Damme lag na de match onder vuur bij Hein Vanhaezebrouck omdat hij onnodig zou ingegrepen hebben. Er waren zo drie fases. De bal kwam op de stip te liggen nadat Almeida hands zou gemaakt hebben, maar na het bekijken van de beelden gebeurde dat buiten de zestien. Daarna riep de VAR Laforge nog voor de overtreding van Vadis op Yusuf aan de rand van de zestien en een ingreep van Pacho op Cuypers. De eerste fase werd een strafschop voor Antwerp en de tweede werd de penalty geanulleerd. "Alle beslissingen en ingrepen waren correct", oordeelde het Referee Department. Bekijk hier de uitleg van Franck De Bleeckere: 🗣️ | Frank De Bleeckere neemt de VAR-interventies uit #GNTANT onder de loep. 🔎 pic.twitter.com/FniIbMbYam — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) August 30, 2022