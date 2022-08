Vincent Janssen zoekt verklaring voor mindere tweede helft: "Vermoeidheid langs beide kanten"

Het was toch even twee keer kijken toen we het wedstrijdblad onder ogen kregen een uur voor de wedstrijd: Mark Van Bommel liet zowel Michael Frey als Vincent Janssen aan de wedstrijd starten.

Voor de eerste keer dit seizoen koos Mark Van Bommel voor een tweespitsensysteem voorin. Achteraan had hij op het veld van Istanbul BB al eens met 3 gespeeld maar toen stonden Nainggolan en Ekkelenkamp in steun van Frey. Nu koos Van Bommel om de 3-5-2 van Gent te spiegelen en twee volwaardige spitsen op de mat te brengen.

"Samen met Frey vooraan staan beviel me wel", was het oordeel van Vincent Janssen na de 1-2 overwinning op het veld van AA Gent. Het was bovendien de eerste basisplaats voor Janssen bij Antwerp én het eerste doelpunt van de Nederlander. "Ik had het gevoel dat de bal daar zou vallen, ik wist dat ik er moest zijn", neemt Janssen ons mee in zijn torinstinct.

Lang heeft het systeem Frey-Janssen niet geduurd want vlak voor rust moest Frey geblesseerd naar de kant. "In die eerste helft hebben we wel goed gevoetbald en kunnen doet wat de trainer ons opdroeg.In de tweede helft hebben we het niet goed genoeg uitgespeeld."

© photonews

"Misschien sloop de vermoeidheid er wat in langs beide kanten door de Europese wedstrijden", probeert hij de mindere tweede helft te verklaren.

Maar, mooi of niet, Antwerp pakte wel de drie punten mee uit Gent: "En dat is uiteindelijk het belangrijkste. We wilden in de tweede helft niet zo diep zakken en het was onze beste wedstrijd niet, maar uiteindelijk draait het wel om wedstrijden winnen", besluit de Nederlandse spits.