Mark Van Bommel eerlijk: "De manier waarop kan beter maar we hebben wel 15/15"

Na 5 speeldagen prijkt Antwerp met 15/15 bovenaan in de rangschikking. Ook op het veld van AA Gent liet Antwerp geen steken vallen.

Donderdag verloor Antwerp voor de eerste keer dit seizoen tegen Istanbul BB in de laatste voorronde van de Conference League. Meteen een heel belangrijke nederlaag dus en een ferme mentale opdoffer. Maar Antwerp rechtte de rug met een overwinning in de Ghelamco Arena.

"Ik ben blij dat we een goede reactie getoond hebben na donderdag. Je wint een hele reeks, verliest, ligt uit Europa en dan moet je naar Gent... De jongens hebben goed gevochten vandaag", klinkt het bij Mark Van Bommel op de persconferentie achteraf.

"Vechten"

Na één helft stond de eindstand meteen op het bord in de Ghelamco Arena na een saaie tweede helft. "Je moet vechten en het karakter zit in deze ploeg om de overwinning over de streep te trekken. We hebben bijna geen kans weggegeven, het zegt veel dat elk doelpunt uit een spelhervatting komt", klinkt het.

Voor de eerste keer dit seizoen week Mark Van Bommel af van zijn traditionele 4-3-3 en stuurde hij zijn spelers met een 3-5-2 de wei in. "Je moet kijken hoe de tegenstander speelt, al kan je je niet altijd aanpassen. Een wedstrijd is bovendien altijd dynamisch maar je ziet dat we er goed op getraind hebben", aldus de Nederlandse trainer van Antwerp.

Dat de tweede helft minder was, is logisch. We vallen met een spits minder als aanspeelpunt en je gaat automatisch wat terug naar achteren, al wil je dat niet altijd. De manier waarop kan altijd beter maar in een uitwedstrijd na een Europese match mag je niet klagen met 15/15", besluit Van Bommel met een glimlach.