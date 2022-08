Eerste basisplaats bij Antwerp dit seizoen: "Ja, ik heb getwijfeld aan mijn toekomst hier"

Het leek erop dat Mark van Bommel geen al te grote fan was van Jelle Bataille. De rechter wingback mocht in de Conference League eens een kwartiertje spelen, net als tegen KVM in de eerste match. Maar tegen Gent stond hij in de basis en kon hij overtuigen.

Bataille wist dat hij een goeie prestatie moest neerzetten. "Ik wou tonen dat ik er ook nog ben", knikte hij. "Ja, ik heb getwijfeld aan mijn toekomst hier. Wie zou dat niet doen als hij in tien wedstrijden slechts 45 minuten mocht spelen? Maar mijn familie en vrienden hebben me geholpen en ik heb mezelf beloond met deze basisplaats." En hij lijkt een meerwaarde te kunnen bieden als hij helemaal alleen op die rechterflank mag draven. Al is er nog wat fysiek werk, want een kwartier voor tijd was het vat af. "Eigenlijk was dat bij de rust al zo", lachte hij. "Ik kon minder rushes doen en moest economiseren. De ploeg heeft een goeie prestatie neergezet. Maar nu Frey is uitgevallen, gaan we misschien niet door in dit systeem. Ik wil me alvast nog eens tonen."