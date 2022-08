Langs de lijn viel het niet op, maar Vanhaezebrouck niet ontevreden over ref Laforge: "Deed het niet zo slecht"

Op de persconferentie na KAA Gent-Antwerp kon het niet anders zijn dan dat er over de wedstrijdleiding gepraat zou worden.

Gent-trainer Hein Vanhaezebrouck moest langs de lijn toekijken hoe de wedstrijdleiding elke dubieuze fase in het voordeel van Antwerp deed uitdraaien. Op de TV was zijn gevloek meermaals hoorbaar en in de tweede helft hield de Gent-trainer het niet meer waardoor Laforge hem een geel karton onder de neus duwde.

Achteraf was de trainer van Gent gekalmeerd en milder in zijn oordeel: "Eigenlijk heeft Laforge het al bij al niet zo slecht gedaan. Hij fluit in mijn ogen twee fases helemaal verkeerd. De eerste is die penaltyfase op Cuypers want dat was er geen en dan in de tweede helft de fout van Depoitre. Avila maakt een duikende beweging richting Depoitre. Als je daar fluit, voel je het voetbal niet goed aan", klinkt het.

Heb de spelers gewaarschuwd om ze geen kans te geven maar Vadis geeft ze een kans...

De beslissingen van de VAR waren meer spek voor de bek voor Hein Vanhaezebrouck: "Er is geenenkel bewijs dat die handsbal buiten de 16 was. Ik kan enkel zien dat het op de lijn is en dan is het erbinnen en begrijp ik de VAR-tussenkomst niet. Hetzelfde verhaal bij hun penalty. Er was geenenkel direct gevaar. Je weet dat Laforge veel laat spelen en wellicht heeft hij die fase ook gezien. Dan is het niet de bedoeling van de VAR om tussen te komen."

© photonews

"Ze zeggen dat de VAR niet de vriend is van de scheidsrechter en dat bleek vandaag", gaat Vanhaezebrouck verder. "In de eerste wedstrijd van ons was het wel zo maar het is niet de eerste keer dat de VAR tussenkomt voor een fase waar de bevoordeelde ploeg zelfs geen penalty claimt maar wel eentje krijgt, kijk maar naar Genk tegen Zulte Waregem."

"Waar ligt de lijn? Als je het als ref gezien hebt en de VAR roept je naar het scherm, moet je niet altijd tussenkomen. En dat is nu net wel het geval", besluit hij.