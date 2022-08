Sven Kums legt vinger op de wonde na nieuw verlies: "Dat gebeurt te veel bij ons, enorm frustrerend"

In de eerste helft zorgde hij ervoor dat KAA Gent op voorsprong kwam maar nadien ging Antwerp op en over de Buffalo's. Kapitein Sven Kums was achteraf dan ook heel teleurgesteld.

Na een eerste helft vol VAR-interventies was het voetbal in de tweede helft heel wat minder in de Ghelamco Arena. Veel spelonderbrekingen zorgde ervoor dat AA Gent nooit echt aanspraak kon maken op een gelijkmaker.

"Hun aanpak in de verraste ons niet echt want we verwachtten ons aan een laag blok. Eigenlijk was na 10 minuten het moeilijkste achter de rug door snel te scoren maar we geven het te snel weg met die fase voor doel. Als we dat doelpunt niet zo snel weggeven, maken we meer kans om iets te rapen vandaag", klinkt het.

Vooral in helft twee viel het lage blok bij Antwerp op: "Er waren veel onderbrekingen en momenten die de wedstrijd kapotmaakten. Antwerp rok veel tijd, er waren veel blessures... Dan moet je meer extra tijd rekenen dan die 5 die we nu kregen", foetert de kapitein van Gent achteraf.

Werkpunt

AA Gent opent de competitie met 8/15, net erdoor maar in de ogen van de Buffalo's toch nog te weinig. "Tegen een laag blok voetballen zoals vandaag is niet makkelijk, zeker niet tegen Antwerp en dan was het moeilijkste zoals ik al zei al achter de rug. Net zoals vorig jaar en zoals dit seizoen tegen Standard en STVV gooien we te veel punten weg op domme momenten. Dat is echt frustrerend", besluit Sven Kums.