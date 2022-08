Vooruitblik: Zal Westerlo terug voor een spektakelstuk zorgen of kan Eupen hen in bedwang houden?

Westerlo en Eupen krijgen de eer om de 6de speeldag in de Jupiler Pro League af te sluiten. Tijd om vooruit te blikken.

De laatste keer dat beide ploegen elkaar troffen was op 27 april 2019. Westerlo won toen met 1-0 dankzij een doelpunt van Abroise Gboho. De Ivoriaan speelt nu in de Franse derde klasse bij US Concarneau.

Westerlo

De Kempenaars kennen een goede start in de Jupiler Pro League. Twee overwinningen en drie nederlagen zorgt ervoor dat ze op een 11de plaats staan in het klassement. Scoren is alvast geen probleem want in 5 wedstrijden kwamen ze al 11 keer tot scoren. Tegelijkertijd kregen ze ook wel al 11 doelpunten tegen. Het hoge doelpuntenaantal komt mede dankzij het spektakelstuk van vorig weekend tegen KV Mechelen (5-4 nederlaag). Zouden ze deze week deze stunt kunnen herhalen?

Eupen

De Oostkantonners konden dit seizoen nog maar éénmaal winnen. Dat was thuis tegen Club Brugge dan nog wel. Al is deze winst al wel drie speeldagen geleden. Zo verloor Eupen kansloos vorig weekend van rode lantaarn Seraing met zware 1-3 cijfers. Dit resulteert in een 17de plaats op het moment en een voorbode op een moeilijk seizoen voor Eupen.