Nieuwe spits OHL Mario González scoort bij debuut: "Ik ben hier pas sinds dinsdag. Veel aanpassingstijd heb ik dus niet gehad"

Oud-Heverlee Leuven heeft met Mario González sinds dinsdag een nieuwe spits. Vandaag debuteerde hij en kon hij meteen een belangrijke treffer maken tegen KV Oostende.

"Het is een geweldig begin voor mij! Ik ben hier pas sinds dinsdag. Veel aanpassingstijd heb ik dus niet gehad", reageerde Mario González na aflopen van de partij. "De ploegmaten hier bij Oud-Heverlee Leuven zijn heel vriendelijk. In het voetbal kan het soms snel gaan, maar je moet altijd je best doen. Dat heb ik ook gedaan", ging de spits verder. González scoorde de 1-1-gelijkmaker net na de rust in eigen huis tegen KV Oostende. Dat was een belangrijke treffer, want Oud-Heverlee Leuven had het alles behalve gemakkelijk tegen de Kustboys.

Met zijn doelpunt wist de gehuurde spits van Braga zich meteen in de harten te voetballen van het Leuvense publiek. De Spaanse spits werd zelfs meteen omgedoopt tot El Pistolero. " Dat de fans mij al El Pistolero noemen? Ik doe al heel mijn leven hetzelfde gebaar als ik scoor. Nu kon ik het voor het eerst voor de fans hier doen. Het is leuk dat de fans me al bezongen. Volgende week willen we graag meer van dat", besloot González. Volgende week staat OHL een lastige verplaatsing te wachten naar Anderlecht.