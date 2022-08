Casper Nielsen ziet het glas altijd als halfvol: "Misschien is het niet slecht voor de toekomst dat we onder druk stonden"

Het is geen verrassing, maar Casper Nielsen blijkt echt een meerwaarde te zijn voor het middenveld van Club Brugge. Bij blauw-zwart mag hij ook meer infiltreren en scoorde hij al zijn tweede goal.

Twee op rij op verplaatsing voor Nielsen. Tegen OHL maakte hij al een belangrijk doelpunt en nu schonk hij Club Brugge gemoedsrust met de 1-3 toen ze onder druk lagen. "De tweede helft was wat meer gecompliceerd", gaf Nielsen toe. "We zijn te ver achteruit gekropen, maar misschien is dat ook wel geen slecht gegeven."

Dat had wel wat verklaring nodig. "Kijk naar onze tegenstanders in de Champions League. We gaan nog moeten verdedigen en dan is het niet slecht dat we nu getoond hebben dat we dat kunnen. Dat we willen werken voor elkaar en dat we dan weinig weggeven. Maar ja, we hadden het beter kunnen doen. Maar al bij al hadden we wel controle."

Toch begon Club niet goed aan de partij. De eerste 20 minuten werd het middenveld overlopen. "Da's waar, maar daarna waren we toch de betere ploeg", zei de Deen. "We moeten dat er wel uitkrijgen. We moeten altijd even scherp beginnen."