Ferran Jutgla lijkt schot in de roos te zijn voor Club Brugge: "Hij ruikt het als er een kans gaat vallen"

Club Brugge lijkt een nieuwe sluipschutter in huis te hebben gehaald. In de box is Ferran Jutgla al dodelijk gebleken. Tegen Charleroi maakte de Spanjaard reeds zijn vierde en vijfde van het seizoen.

Casper Nielsen verwoordde het na de match misschien nog het best. "Ik heb het hem daarstraks nog gezegd: hij ruikt het als er een kans uit de lucht gaat vallen. Hij weet zich dan zo te positioneren dat hij goed staat. We zijn heel blij dat we een speler hebben die zo goed is in de box", aldus de Deense middenvelder.

Jutgla zelf kwam er ook over vertellen. "Kijk, mij maakt het niet uit hoeveel ik scoor. Ik ben wel blij dat ik het team kon helpen, maar het belangrijkste is dat het team wint. Mijn tweede goal? Ik wachtte tot Casper (Nielsen, nvdr.) de overlap maakte en kon daardoor mijn actie maken en scoren. Het doet wel deugd, maar een cijfer van hoeveel ik er wil maken, heb ik absoluut niet in mijn hoofd."

Hij wil elke dag beter worden

Intussen begint zijn Engels ook steeds vlotter te gaan. "Na twee maanden zie ik al een enorme verbetering. Geef me nog twee maanden en jullie gaan wat horen", lachte hij.

Carl Hoefkens had het ook over zijn integratie. "Je hoopt natuurlijk dat zo'n speler zich snel aanpast. Hij heeft een ongelooflijke mentaliteit getoond van bij het begin. Hij wil elke dag beter worden. Hij is bijna altijd bij de eerste op de club en doet ook zijn werk naast het veld. Hij stelt ook zelf vragen. Koppel dat aan zijn kwaliteiten en het is niet verwonderlijk."