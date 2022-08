Heynen pakt 15 op 15 met Genk ondanks penaltymisser: "Het is zonde dat ik mis, maar dat is deel van het voetbal"

Bryan Heynen pakte vandaag met Genk 15 op 15 door met 0-4 te gaan winnen op het veld van Seraing.

"We toonden vandaag absoluut veel maturiteit. Het is altijd moeilijk spelen hier omdat het veld zo klein is. We zijn echter gewoon in ons spel blijven geloven, deden ons ding en wonnen verdiend", vertelt Bryan Heynen na de 0-4 overwinning op het veld van Seraing. Voor Genk is het nu de vijfde overwinning op een rij en zo mag de rest van de Jupiler Pro League stilaan toch wat schrik beginnen te krijgen.

"Ze speelden in een laag blok waardoor dat wij geduldig moesten zijn. We mochten de zaken niet gaan forceren. Doordat we op voorsprong kwamen kregen we meer en meer ruimte en zo konden we eenvoudiger de volgende doelpunten maken", gaat Heynen verder. Heynen wist dit seizoen al enkele strafschoppen te scoren, maar dat lukte hem vandaag niet. "Het is zonde dat ik mis, maar goed... Dat is deel van het voetbal. Ik ben gewoon blij dat we vandaag hebben gewonnen. Het maakt mij niet uit wie het doelpunt maakt", besloot de middenvelder.