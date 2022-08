Christophe Lepoint: "Het is niet de eerste keer"

Zaterdag heeft Seraing zwaar verloren van Genk in eigen huis. Het kon geen tweede overwinning op een rij pakken na de winst in Eupen op de vorige speeldag.

Seraing wilde zijn goede vorm doortrekken na de overwinning tegen Eupen maar het kon Genk niets in de weg leggen. Genk legde direct hun tempo op en namen snel de wedstrijd in handen. Eindstand: 0-4.

"Ik kan niet uitleggen wat er gebeurde, want we hadden een plan. Genk kreeg in de eerste helft slechts twee kansen met een penalty van Heynen die gered werd door Dietsch en het doelpunt van Mike Trésor. Genk was eigenlijk niet zo gevaarlijk. We lieten onze tegenstander echter spelen en gingen de duels niet aan. In de tweede helft wilden we hoger gaan staan maar dan krijgen we dat tweede doelpunt binnen en zakken we weg", zegt Lepoint.

"Is deze nederlaag een slag? Ja en nee omdat we tegen het beste team van België speelden. Verliezen stoort me maar Genk is veel sterker. Ik ben vooral teleurgesteld over de manier waarop we verdedigd hebben. Er is kwaliteit in deze groep maar we moeten dat ook tonen op het veld. De spelers laten mooie dingen zien op training, maar je moet het ook in het weekend doen. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. Angst? Ik kan het niet uitleggen, maar ik hoop dat het niet nog een keer zal gebeuren", besluit Lepoint.