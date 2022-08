Vrancken blij met rust in zijn team: "Na penaltymisser en bal op paal bestond het gevaar dat we gingen forceren"

Genk had zaterdag weinig problemen met Seraing. De Limburgers moesten even wachten op de openingsgoal, maar kwamen achteraan zelf nooit in de problemen. Een logische zege, maar ze deed toch plezier.

Mike Trésor Ndiayashimiye was met twee goals en een assist weeral de man in de kijker. “We zijn gefocust gebleven tot op het einde. We pakken ook voor het eerst dit seizoen een clean sheet, dat is ook belangrijk. Je ziet dat we wedstrijd na wedstrijd aan het verbeteren zijn. Als team krijgen we het systeem steeds beter onder de knie. De sfeer in de groep is ook uitstekend", zei hij.

Wouter Vrancken kon dat enkel beamen. "Het was geen makkelijke wedstrijd, omdat de omstandigheden niet ideaal waren voor ons. Maar we zijn rustig gebleven en hebben gewacht op onze kansen. Die zijn er gekomen en we hebben verdiend gewonnen. Na die penaltymisser en die bal op de paal bestond het gevaar dat we het gingen forceren. Nu zijn we blijven zoeken naar oplossingen en zijn we niet nerveus geworden. Dan krijg je wat je verdient."