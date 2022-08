Thibault Peyre: "Het vertrek van Wouter Vrancken was iets speciaal"

Thibault Peyre, centrale verdediger van KV Mechelen, komt op het vertrek van Wouter Vrancken voor ons nog eens terug. Vrancken werd Achter de Kazerne opgevolgd als T1 door Danny Buijs.

Na vier seizoenen in de dug-out van KV Mechelen trok Wouter Vrancken naar RC Genk. "Het vertrek van Wouter Vrancken was speciaal. We kenden zijn wermethode. Dat biedt een zeker comfort, zeker omdat de resultaten goed waren. Hij is een super trainer en we wisten dat hij niet eeuwig ging blijven."

Waardoor ze inmiddels dus aan het post-Vrancken tijdperk begonnen zijn. "Danny Buijs maakt andere keuzes, hij doet ons onze comfortzone verlaten. Hij is hier nog niet lang, maar ik ben ervan overtuigd dat ook hij een uitstekende trainer is. In het begin was het wat vreemd, omdat gewoonten vervangen worden door andere methoden. We voeren zijn ideeën uit."

Hoogtepunt van die periode onder Buijs tot dusver is ontegensprekelijk die onwaarschijnlijke remonte tegen Westerlo (5-4). "Toen we de 2-4 incasseerden, vroeg ik me af hoe we ons in die situatie konden bevinden. Ik denk dat we binnen verschillende jaren nog over deze match gaan praten bij KV Mechelen. Ik heb al comebacks meegemaakt, maar zo eentje? Dat denk ik niet."

Milan Robberechts

Thibault Peyre vormde al enkele keren een duo met Alec Van Hoorenbeeck, een jonge kerel van 23, centraal achterin. "Hij is uitstekend aan het seizoen begonnen. Hij heeft een schitterende mentaliteit en werkt hard. Het is als jonge verdediger niet makkelijk om het op te nemen tegen ervaren spelers, maar hij is goed op weg."