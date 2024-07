Arnar Vidarsson doet boekje open over de situatie van Julien De Sart

Geen Julien De Sart vandaag op training bij KAA Gent. De club zit enorm verveeld met de situatie, maar hoopt nog dat het goed komt.

Julien De Sart heeft een aantrekkelijke aanbieding op zak van het Qatarese Al-Rayyan. Ondanks een contract tot midden 2028 wil de middenvelder absoluut weg bij de Buffalo’s.

Arnar Vidarsson legt aan Het Laatste Nieuws uit hoe de vork precies in de steel zit. “Hij heeft zich inderdaad ziek gemeld, maar ik geloof niet dat het is om die transfer te forceren”, aldus sportief directeur Arnar Vidarsson. “Ik geloof best dat het mentaal niet makkelijk is voor hem, want hij heeft veel gegeven voor deze club.”

KAA Gent kan zich niet vinden in het bod dat de club uit Qatar neerlegde. Dat moet verhoogd worden vooraleer De Sart kan vertrekken. “De interesse voor Julien is iets dat al een aantal dagen speelt. Uiteraard is dat als club zeer zuur. Vooral omdat het om een steunpilaar gaat.”

KAA Gent wil De Sart overtuigen om te blijven

Vidarsson geeft toe dat de club qua loon niet kan concurreren met de ploeg uit Qatar, maar wil toch alles in het werk stellen om De Sart te overtuigen te blijven.

“Soms komen er onverwachte zaken op je pad waar je gewoon letterlijk ziek van wordt. Dan is het moeilijk om de focus te houden. De coach is daar heel hard mee bezig om deze situatie zo goed mogelijk te managen. Als Julien morgen genezen is, verwachten we hem op het veld”, besluit Vidarsson.