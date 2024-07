Bom bij KAA Gent: sterkhouder wil plots absoluut vertrekken en probeert zelfs transfer te forceren

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Bom bij KAA Gent: Julien De Sart, die de komende jaren de draaischijf van de club moest worden, wil nu plots een transfer forceren. Hij kan drie keer meer gaan verdienen bij Al-Rayyan.

Julien De Sart deed het echt goed afgelopen seizoen bij KAA Gent. De middenvelder en KAA Gent leken erg tevreden met elkaar, dat bleek ook uit de contractverlenging die onlangs kwam.

De Sart tekende in april nog bij tot 2028. Toen werd er echt benadrukt dat de club op de langere termijn wou werken. "Ik heb het volste vertrouwen in de toekomstvisie van de club en ben ervan overtuigd dat we samen grootse dingen zullen realiseren", zei De Sart toen nog op de clubwebsite.

Maar nu valt er plots een bom bij de club: De Sart wil absoluut weg bij KAA Gent en probeert zelfs een transfer te forceren. Volgens Het Laatste Nieuws heeft hij een bod van Al-Rayyan in Qatar gekregen, waar hij drie keer meer kan gaan verdienen.

Het bestuur en coach Wouter Vrancken probeerden hem al te overhalen om te blijven, maar de middenvelder wil echt weg. De krant meldt ook dat hij dinsdag licht geblesseerd uitviel op training.

Op woensdag kwam hij zelfs niet opdagen op de club, zo zet hij de Buffalo's onder druk. Bij Gent zouden ze enorm zwaar teleurgesteld zijn met het dossier.