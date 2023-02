Drie goals zijn niet genoeg voor Westerlo om te winnen in eigen huis: "Dat is een risico dat we erbij nemen"

Westerlo-AA Gent was een wedstrijd om duimen en vingers bij af te likken voor de neutrale voetbalsupporter. Dat beaamde Westerlo-trainer Jonas De Roeck ook. "Maar voor de trainers is het niet altijd zo leuk", zegt hij.

Want 3-3 gelijkspelen betekent ook dat je drie tegendoelpunten hebt geslikt en meestal zitten er daar ook wel vermijdbare tussen. "Je kan altijd iets beter doen bij een tegendoelpunt maar die eerste goal van Gift was gewoon ook goed gedaan van hem", moet Jonas De Roeck toegeven.

In de eerste helft kwam Westerlo tweemaal op achterstand maar bij de rust stond het alweer gelijk. "Als we achter kwamen, kwamen we ook beter in ons spel. De andere momenten lieten we Gent te veel in de bal komen."

"Kwamen beter in de wedstrijd toen we achter stonden"

"Na de rust komen we snel op voorsprong maar dan vergeten we om naar onze kwaliteiten te voetballen en had Gent meer balbezit. Net wanneer het wat rustiger werd, leidt balverlies een doelpunt in. Op het einde hebben we nog een grote kans en is het volgens mij moeilijker om de bal van daar nog over te mikken maar kijk...", luidt de analyse van De Roeck.

© photonews

Westerlo wordt regelmatig geroemd in België voor het vranke en vrije spel en dat bleek vandaag dus opnieuw. Al leverde het de Kemphanen slechts een punt op. "Als je drie keer scoort, is het heel reëel dat je ook wint maar dat is niet voor de eerste keer opnieuw niet het geval."

"Het is een risico dat we erbij nemen door ons aanvallend voetbal. Maar ik zie wel dat de jongens al progressie gemaakt hebben en zich hebben aangepast hebben aan het voetbal in 1A", besluit hij.