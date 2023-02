Francky Dury herkent de frustraties van Hein Vanhaezebrouck: "Maar hij moet dat niet wekelijks doen..."

Hein Vanhaezebrouck ging afgelopen weekend na de verloren match tegen KRC Genk furieus te keer over het beleid van KAA Gent.

Vooral het jeugdbeleid werd door de trainer van de Buffalo’s stevig op de korrel genomen. Frustraties die Francky Dury perfect begrijpt. “Bij Gent moet iedereen beseffen dat ze aan het einde van een cyclus zijn. En dan moet je ingrijpen en een nieuwe uitdaging aangaan. Hetzij met nieuwe mensen, een nieuwe filosofie of een nieuwe structuur”, zegt Francky Dury aan Het Nieuwsblad.

En Dury noemt meteen namen. “Kums, Odjidja en Depoitre zijn fantastische spelers en hebben de club ongelooflijke successen bezorgd, maar hun verhaal is voorbij. Wij waren met Zulte Waregem jaren the best of the rest, maar zijn op een bepaald moment ook op financiële limieten gebotst. Dan moet je een stap terugzetten en dat is zó moeilijk.”

“Coaches die deel uitmaken van het DNA van een club, zoals Hein bij Gent en ik bij Zulte Waregem, die maken dat ooit mee. Hein is een goede coach, hij zou er zich niet zo in moeten opjagen en hij hoeft dat ook niet wekelijks in de media te doen.”