Gent laat nieuwe kans liggen om dichter bij Club te komen: "Als je er elke week drie tegen krijgt..."

Zolang het stroef blijft lopen bij Club Brugge, mag achtervolger AA Gent blijven hopen op en plaats in de top 4. Maar voor de derde wedstrijd op rij lukt het de Buffalo's niet om te winnen.

Ook niet op het veld van Westerlo ondanks drie doelpunten. "Het is een beetje hetzelfde verhaal als vorige week", opent Hein Vanhaezebrouck achteraf op de persconferentie. "We hebben dubbel zo veel kansen als de tegenstander en hadden zelfs meer kunnen scoren, maar vooral minder kunnen tegen krijgen", beseft de coach van AA Gent.

© photonews

"Gelukkig scoren we al wat meer dan de voorbije weken maar de laatste drie wedstrijden slikken we wel 9 doelpunten en daarbij zaten heel wat vermijdbare. Het is moeilijk om te winnen als je telkens vier keer zou moeten scoren voor de drie punten. Het kan is een keer gebeuren maar het is gewoon te veel de voorbije weken."

"1 punt... het had meer kunnen zijn"

"Gelukkig lieten de spelers de kop niet hangen toen we achter kwamen. Vooraf zou je misschien tevreden zijn tegen een sterk Westerlo maar puur naar de statistieken kijkend had het meer kunnen zijn", luidt de analyse van Hein Vanhaezebrouck.

En nu trekt Gent naar Qarabag in de Conference League. Dat zal zonder de geblesseerde Piatkowski zijn maar Vanhaezebrouck hoopt wel Hjulsager en Nurio te recupereren. Daarna wacht een "cruciale week" voor Gent met een thuiswedstrijd tegen Qarabag en de verplaatsing naar Club Brugge in de competitie.