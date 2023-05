Westerlo verliest laatste thuiswedstrijd van het seizoen tegen efficiënt Gent

Op de voorlaatste speeldag van de Europe play-offs kreeg KVC Westerlo bezoek uit Gent. KAA Gent was al zeker van de eerste plek, maar zakte vandaag toch met de best mogelijke ploeg af naar de Kempen.

Op de voorlaatste speeldag in de Europe play-offs speelde KVC Westerlo zijn laatste thuiswedstrijd van een zeer geslaagd seizoen in de Jupiler Pro League. Voor de wedstrijd werden Igor Vetokele en Nacer Chadli nog even in de bloemetjes gezet. Ook voor de materiaalmeester die op pensioen ging na twintig jaar trouwe dienst was een bosje bloemen op z'n plaats. Na alle feestelijkheden was het tijd om te voetballen.

De thuisploeg begon het meest attent aan de wedstrijd. De Kemphanen namen het initiatief, drukten erg hoog door en voetbalden zelf steeds knap onder de Gentse druk uit. Het was tien minuten wachten op eerste doelgevaar, maar dat kwam dan toch van de thuisploeg. Matsuo nam de bal mooi aan en pakte uit met een stevig schot, maar Nardi wist de bal goed te verwerken. De Gentse doelman speelde een opvallende eerste helft. Paul Nardi wist eerst een knal van Nene met z'n voeten te verwerken en zorgde er iets later nog eens voor dat Matsuo zijn eerste doelpunt niet kon maken.

Chadli & Hjulsager prikken voor de rust

Na 23 minuten viel uiteindelijk dan toch het eerste doelpunt. Maxim De Cuyper, die uitgeleend wordt door Club Brugge en naar alle waarschijnlijkheid zijn laatste thuismatch speelde voor Westerlo na twee knappe seizoenen, mocht een hoekschop trappen. De linkervleugelverdediger van Westerlo vond Nacer Chadli in de tweede zone. De voormalige Rode Duivel werkte beheerst in één tijd af en gaf Nardi het nakijken.

De Kemphanen kwamen al bij al zeer verdiend op voorsprong. Lang genieten konden de mannen van Jonas De Roeck echter niet van hun voorsprong. Vier minuten na de 1-0 kreeg Orban de bal toegespeeld aan de rand van de zestien. De seizoensrevelatie bij de Buffalo's zag zijn actie mislukken, maar zo kwam de bal plots pal voor de voeten van Hjulsager. De Deen twijfelde niet en knalde z'n derde doelpunt van het seizoen hard in de linker onderhoek. Alles dus te herdoen voor Westerlo.

Net na de rust zag Jonas De Roeck Nacer Chadli geblesseerd uitvallen. Mathias Fixelles moest de doelpuntenmaker komen vervangen. Ook de Gentse doelpuntenmaker, Andrew Hjulsager, ging op het uur naar de kant. Vadis Odjidja was zijn vervanger. De tweede helft had in tegenstelling tot de eerste helft heel wat minder doelgevaar te bieden. In de openingsfase na de rust namen de Buffalo's wel het initiatief, maar het liep veel te vaak mis in de opbouw. De thuisploeg bracht niet hetzelfde energieke spel als in de eerste helft.

Efficiëntie bezorgt Gent de driepunter

Uiteindelijk was het een half uur wachten op een eerste echte kans in de tweede helft. Hugo Cuypers maakte een knappe actie met bal aan de voet. Tissoudali maakte vervolgens ruimte voor de topschutter en zo trapte Cuypers de 1-2 tegen de netten. Ook de tweede kans van de tweede helft vloog voorbij Gillekens in doel. Niemand minder dan Tarik Tissoudali kon zijn eerste doelpunt maken na z'n lange blessure. Zo blij als een kind vierde hij z'n doelpunt, en dus ook de drie punten die erbij hoorden.

Westerlo wist dit seizoen in vier wedstrijden niet te winnen van de Buffalo's. Ze pakten slechts 1 op 12 tegen KAA Gent dit seizoen. Volgende week sluiten de Kemphanen hun seizoen af op het veld van Cercle Brugge en ontvangt KAA Gent Standard in de Ghelamco Arena.