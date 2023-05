Middenvelder Gent had ook zomaar bij Club Brugge kunnen zitten: "Meeting met Mannaert"

Andrew Hjulsager speelde in België al voor KV Oostende en AA Gent. Maar het had ook zomaar anders kunnen lopen enkele jaren geleden.

De Deense middenvelder speelt al sinds 2019 in België. Eerst twee jaar bij KV Oostende, sinds 2021 voor KAA Gent.

Maar het had ook anders kunnen lopen, want in de zomer van 2018 stond hij ook al in de belangstelling van een Belgische club.

Vliegtuig

“Op de dag dat Club Brugge tegen Kopenhagen speelde in de Champions League had ik eigenlijk een meeting met Vincent Mannaert”, is Hjulsager eerlijk in Het Nieuwsblad.

© photonews

“Dat is uiteindelijk in het water gevallen. Door iets met een vliegtuig, geloof ik. Ik ben toen uiteindelijk naar Celta de Vigo gegaan.”

Voorlopig is Hjulsager nog onder zeil bij KAA Gent en het lijkt niet meteen dat hij de komende jaren snel zal verkassen.