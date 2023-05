Gents jeugdproduct mag opnieuw minuten maken: "Blijkbaar is dat ook opgevallen bij de eerste ploeg"

KAA Gent won eerder vanavond met 1-3 op bezoek bij KVC Westerlo. De negentienjarige Bram Lagae kreeg opnieuw minuten van Hein Vanhaezebrouck.

KAA Gent had eerder vanavond geen genade met KVC Westerlo. De Buffalo's wonnen met 1-3 in de Kempen en gingen dus tevreden terug naar huis. Iemand die nog net een tikkeltje extra tevreden was, is misschien wel Bram Lagae.

De 19-jarige centrale verdediger speelde dit seizoen bij de beloften van Gent in Eerste Amateur, maar mocht vandaag voor de tweede keer invallen bij het eerste elftal. Na zijn debuut op het veld van Cercle Brugge kreeg hij vandaag opnieuw 17 minuten van coach Hein Vanhaezebrouck.

Misschien dat hij volgende week dus nog meer minuten zal mogen maken op de slotspeeldag. "Daar kan ik enkel op hopen. Ik hoop altijd om minuutjes te sprokkelen. Hoe meer, hoe beter!", vertelde de jeugdinternational na de wedstrijd in de mixed zone.

Desondanks Bram Lagae eigenlijk het hele seizoen bij Jong Gent speelde, leek hij niet te lijden onder druk of stress bij het eerste elftal. "Ik ben altijd blij als ik op het veld mag komen. Ik dacht dat ik meer stress ging hebben, maar ook met mijn debuut op Cercle Brugge was het hetzelfde."

"Eens ik op het veld kom, valt alles van mijn schouders", vertelde de jonge verdediger van de Buffalo's." Ik ben blij met de stappen die ik dit seizoen gezet heb bij Jong Gent. Blijkbaar is dat ook opgevallen bij de eerste ploeg en zo kon ik de laatste weken wat minuutjes maken."

"Ik was ook enorm blij dat Tarik (Tissoudali) nog eens kon scoren na zijn blessure. Dat deed me enorm deugd", besloot Lagae. Volgende week mag hij opnieuw hopen op speelminuten op de slotspeeldag van de Europe play-offs en kan hij mogelijks z'n debuut maken in de Ghelamco Arena."