Hein Vanhaezebrouck ziet KAA Gent scheve situatie rechttrekken op Westerlo: "Als je dat niet doet, dan pak je misschien een tweede doelpunt"

Hein Vanhaezebrouck was gisteren een tevreden coach. KAA Gent wist opnieuw te winnen tegen Westerlo een pakte de drie punten mee naar huis.

KAA Gent was al zeker van de eindoverwinning in de Europe play-offs, maar toch stelde Hein Vanhaezebrouck gisteren geen B-elftal op. Met zijn best mogelijke ploeg trad hij aan tegen het moedige KVC Westerlo. Gent kwam op achterstand, maar deed de wedstrijd nadien toch kantelen. Zo wonnen de Buffalo's uiteindelijk met 1-3 in de Kempen. "We kwamen op achterstand na een knap doelpunt van Nacer Chadli. Gelukkig wisten we erg snel tegen te scoren. Dat was heel belangrijk. Als je dat niet doet, dan kunnen zij op hun elan doorgaan en dan pak je misschien nog een tweede doelpunt. Nu scoorden we heel snel tegen en toen hadden we even een moment waarop we konden overleggen met enkele spelers waardoor we nadien ook wat beter in de wedstrijd kwamen", analyseerde Hein Vanhaezebrouck na de wedstrijd op de persconferentie.

"In de tweede helft had Westerlo nog steeds wel goede intenties, maar waren ze veel minder scherp. Wij hebben geduldig onze momenten afgewacht. Van die momenten hebben we dan ook gebruik gemaakt om de wedstrijd te kunnen winnen", ging de coach van de Buffalo's verder. Hugo Cuypers en Tarik Tissoudali grepen elk hun moment en zo won Gent uiteindelijk met 1-3. "Om te eindigen wil ik toch Tarik (Tissoudali) nog eens in de bloemetjes zetten. Hij heeft er een enorm lange, maar ook goede revalidatie opzitten. Hij heeft er alles aan gedaan als een echte prof. Hij liet al veel goede dingen zien, maar had tot nu toe pech in de afwerking. Zo doet het vandaag dan ook dubbel zoveel deugd dat het nog lukt om te scoren in dit seizoen. Hopelijk kan hij zijn vorm volgend seizoen volledig terug", besloot Vanhaezebrouck. Mogelijks kan Tissoudali volgende week in de Ghelamco Arena tegen Standard nog eens prikken.