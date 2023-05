Jonas De Roeck blijft optimistisch na nederlaag tegen Gent: "Dat moeten we vooral onthouden, het positieve"

KVC Westerlo kon zijn seizoen niet in schoonheid afsluiten in eigen huis. Op de voorlaatste speeldag van de Europe play-offs gingen de jongens van Jonas De Roeck met 1-3 onderuit tegen KAA Gent.

Het mocht niet zijn. De laatste thuiswedstrijd van KVC Westerlo eindigt op een 1-3 nederlaag voor de Kemphanen. "Ik denk dat we de wedstrijd goed hebben aangevat. We hadden de intentie om de lijn van vorige week door te trekken. Dan zie je dat we zelfs tegen een ploeg als Gent, dat toch wel een topclub is in België, kansen creëren", begon Jonas De Roeck zijn analyse op de persconferentie. "We creëerden goede kansen, maar maakten ze niet af. We hadden al één of twee keer moeten scoren, maar kwamen uiteindelijk voor op een stilstaande fase. Gent heeft heel veel kwaliteiten voorin, dus we wisten dat we na dat eerste doelpuntje op zoek moesten naar meer", ging de trainer van Westerlo verder. Meer doelpunten volgden er echter niet voor de Kemphanen, die uiteindelijk zelfs nog drie doelpunten tegen kregen.

"Het kantelmoment is die 1-1 waarbij we een beetje pech hebben. Mentaal is dat ook een beetje een domper", gaf De Roeck toe. Dat merkten we in de tweede helft ook aan het spelniveau dat Westerlo op de mat legde. Van het energieke spel dat de Kemphanen in de eerste helft bracht bleef slechts weinig over. Ze creëerden zelf amper nog kansen en lieten het spel meer en meer aan de bezoekers uit Gent. Cuypers en Tissoudali wisten in de tweede helft de driepunter voor Gent nog veilig te stellen. "Als je op het einde ziet hoe de supporters ons ondersteunden... Ik denk dat ze enorm tevreden zijn met wat we dit jaar gebracht hebben. Dat moeten we vooral onthouden, het positieve", besloot De Roeck tevreden over het seizoen van Westerlo.