Tissoudali in de wolken met doelpunt, maar hij kreeg eerder deze week al goed nieuws: "Dat is een enorme boost voor mij"

Tarik Tissoudali kon gisteren na maanden blessureleed voor het eerst scoren sinds de eerste speeldag. Wat volgde was een ontlading van jewelste en het einde van een prachtige week voor de spits van KAA Gent.

KAA Gent was gisterenavond de betere van KVC Westerlo op de voorlaatste speeldag van de Europe play-offs. Ondanks dat Gent al zeker was van de eindzege en het bijhorende Europese ticket toonden ze gisteren zeker geen minder gezicht. Het moment van de wedstrijd kwam kort voor het einde van de match toen Tarik Tissoudali de 1-3 op het bord zette. De Marrokaanse spits was zo blij als een kind met z'n doelpunt, want wat had hij het scoren gemist in al die maanden blessureleed. "Het is echt een mooie week geweest voor mij. Gisteren kreeg ik namelijk ook al te horen dat ik geselecteerd ben voor de nationale ploeg", vertelde de Marrokaanse international van de Buffalo's in de mixed zone.

"Bij de nationale ploeg speel ik met spelers als Hakimi, Ziyech, Mazzraoui,... . Zij hebben zoveel kwaliteit, daar wordt je alleen maar beter van. Het is zeker en vast mooi dat ik tot die groep kan behoren", legde de trotse Tissoudali verder uit. De concurrentie is ook niet min met spitsen als En-Nesyri en Cheddira, maar toch laat de spits van de Buffalo's zich niet doen. "In Marokko is het toch net weer iets anders spelen dan voor je club. Daar zijn we echt één. Als je erbij bent, zit je in het team. Hier wil je spelen om daar te komen. Als je daar dan bent, dan ben je gewoon één met je ploeggenoten. De selectie is voor mij gewoon echt een enorme boost", besloot Tissoudali.