Tissoudali blij als een kind met eerste goal na blessure, maar blijft realistisch: "Ik ben niet iemand die aan de deur gaat kloppen"

KAA Gent won op bezoek bij KVC Westerlo met 1-3. Het derde en laatste doelpunt kwam op naam van Tarik Tissoudali, die na maanden blessureleed eindelijk nog eens de weg naar doel wist te vinden.

KAA Gent wist zijn laatste uitwedstrijd van het seizoen te winnen op bezoek bij Westerlo. De Buffalo's kwamen in de eerste helft op achterstand, maar doelpunten van Hjulsager, Cuypers en Tissoudali bezorgden Gent de driepunter. Voor Tarik Tissoudali, die de 1-3 mooi tegen de netten trapte, was het een speciaal doelpunt. De Marokkaanse spits van KAA Gent scoorde namelijk pas zijn eerste keer sinds 22 juli 2022. Na maanden buiten strijd te zijn met een gescheurde kruisband kon Tissoudali dus eindelijk nog eens een doelpunt vieren, en dat deed hem ook zichtbaar deugd. "Het deed wel wat met mij, eerlijk gezegd", begon Tissoudali z'n uitleg in de mixed zone na de wedstrijd.

"Als aanvaller leef je van doelpunten. Je wil zo snel mogelijk opnieuw op die trein stappen, maar dat kan enkel door zoveel mogelijk minuten te maken in wedstrijden. Ik ben trainingsfit. Het kan nu enkel nog beter worden door wedstrijden te spelen", legde Tissoudali uit. Na een zware revalidatie lijkt Tissoudali nu eindelijk echt terug. "Ik wil zoveel mogelijk spelen, maar ben ook realistisch. We hebben met Cuypers en Orban twee scorende spitsen. Ik ben niet iemand die aan de deur gaat kloppen. Alles wat ik nu meeneem is bonus", legde de spits van Gent verder uit. "De zomervakantie wordt een trainingskamp voor mij. Ik wil zo fit mogelijk terugkomen. In de voorbereiding begint iedereen opnieuw van nul", besloot Tissoudali strijdvaardig. Benieuwd of hij volgend seizoen opnieuw zijn oude niveau terug weet te halen.