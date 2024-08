Anderlecht profiteert: KAA Gent heeft aan vijf dolle minuten genoeg om Westerlo maximum af te nemen

KAA Gent was zijn seizoen eerder teleurstellend begonnen met een 3 op 9, terwijl Westerlo de fiere leider was met het enige maximum van de punten. Op de vierde speeldag verspeelden ze dat maximum wel. Vijf dolle Gentse minuten waren voldoende voor de thuiszege.

RSC Anderlecht had de leiding op zaterdag overgenomen van Westerlo, maar die konden met een overwinning in Gent opnieuw haasje-over doen. De laatste keer dat ze in Gent konden winnen dateerde wel al van ... september 2009.

Bovendien had Wouter Vrancken in zijn carrière ook nog nooit verloren van Westerlo, dus het gesternte stond goed voor de thuisploeg. Die hadden na een 3 op 9 wel eens een overwinning nodig om wat op te schuiven in de stand.

Vijf dolle minuten in Planet Group Arena

Geen Hong meer bij de Buffalo's, want hij aast op een transfer en zou zo goed als rond zijn met Trabzonspor. Fernandez-Pardo blijft voorlopig wel gewoon meespelen ondanks interesse van onder meer Lazio.

© photonews

© photonews

Timmy Simons hield vast aan dezelfde elf van vorige week, Vrancken moest na 120 minuten wroeten tegen Silkeborg haast noodgedwongen een aantal wissels doorvoeren. Daardoor konden de Buffalo's wel vrij fris aan de match beginnen.

In het eerste halfuur kwamen ze een paar keer prikken, maar het was wachten op vijf dolle minuten om Westerlo helemaal tegen het canvas te gooien. De 1-0 kwam er na een kopbal van Gandelman tegen de paal: Gerkens was het beste gevolgd tussen wat Westerlo-mensen in.

Gent rukt op in de stand

Westerlo was van slag en gaf meteen de bal aan Fernandez-Pardo, die enig mooi de bal over Bolat heen wist te lobben. En nog eens drie minuten later deed Omri Gandelman de boeken helemaal dicht. Efficiëntie als codewoord.

© photonews

© photonews

De Kemphanen kwamen daarna beter in de wedstrijd en kregen ook nog een resem kansen, zowel voor als na de rust. Davy Roef bewees opnieuw meermaals zijn waarde voor de Buffalo's met een paar knappe reddingen.

Sayyadmanesh had wel voor de rust al voor de 3-1 gezorgd, maar verder zou Westerlo niet raken ondanks de nodige dreiging. Aan de overkant kon de ingevallen Max Dean dan weer Delorge op weg zetten naar de definitieve bevrijding. Gent wint moeiteloos en komt tot op drie punten van Westerlo.