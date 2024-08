Niet op het wedstrijdblad: na Tissoudali en De Sart ziet KAA Gent opnieuw een belangrijke speler vertrekken

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

KAA Gent haalde het op zondagavond met 4-1 van KVC Westerlo. Bij de thuisploeg geen spoor van de Zuid-Koreaan Hyun-Seok Hong. De kans dat hij zijn transfer gaat maken lijkt op die manier alleen maar groter geworden.

Het ligt al een paar dagen in de lijn der verwachtingen en er werd zelfs al een akkoord gemeld in Turkije over de transfer van Hyun-Seok Hong. De Buffalo's zouden hem moeten laten vertrekken richting Trabzonspor.

KAA Gent en de Turken zouden er samen zijn uitgeraakt. De Turkse club aast ook op onder meer Tolu Arokodare, dus het is nog af te wachten in hoeverre ze de nodige boter bij de vis hebben op tafel kunnen leggen.

De voorbije weken stond Hong ook in de belangstelling van verschillende Duitse clubs en daar had de Zuid-Koreaan ook wel oren naar. Zeker Augsburg leek een interessante bestemming voor de middenvelder te kunnen worden.

Akkoord nakend

De Duitsers lieten zich echter aftroeven door een niet afdoende bod te doen. Daar hebben de Turken nu van geprofiteerd. De deal is zo goed als rond, maar nog niet geofficialiseerd. De speler speelde wel al niet meer mee tegen Westerlo.

Net als Tarik Tissoudali en Julien De Sart eerder is ervoor gekozen om hem geen speelminuten meer te geven terwijl hij zijn transfer kan afronden. Rest de vraag: wordt hij de laatste die vertrekt? Ook aan de mouw van Fernandez-Pardo wordt nog steeds nadrukkelijk getrokken. En wat met Brown of Hjulsager?