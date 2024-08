Cercle kan niet profiteren van mannetje meer en speelt gelijk tegen ongeslagen OH Leuven

Een gelijkspel tussen OH Leuven en Cercle Brugge. De Leuvenaren kwamen op achterstand na een doelpunt van Denkey maar groeiden in de wedstrijd. Uiteindelijk kwamen ze ook langszij dankzij Maziz. OHL zag hun kansen echter gefnuikt na een rode kaart maar wist toch nog een punt uit de brand te slepen.

OH Leuven was na drie speeldagen nog steeds ongeslagen en wou dat maar al te graag zo houden. Bij Cercle Brugge leek de motor dan weer op gang te komen na een mindere seizoensstart. Bovendien speelt de vereniging in augustus elke week twee wedstrijden door de Europese voorrondes.

Denkey kopt raak

De bezoekers kwamen beter uit te startblokken maar het was een eigen speler die Leysen tot de eerste save van de wedstrijd dwong. Pletinckx sprong hoger dan Denkey maar kopte de bal door richting zijn doelman. Leysen stond echter goed op te letten en duwde de bal in corner.

Toch was het slechts uitstel van executie want op die corner vond Bruninho Denkey wél. De Togolees verlengde de hoekschop kansloos in de verste hoek.

Reactie OH Leuven

De reactie van OHL liet niet lang op zich wachten. Agimoto en Maziz combineerden op de rechterflank en bedienden Banzuzi aan de rand van de 16. Die testte Warleson een eerste keer maar het schot was te centraal om de doelman echt te bedreigen.

Op het halfuur testte Maziz nog een keertje Cercle-doelman Warleson. Na een aflegger van N'Dri probeerde Maziz Warleson te kloppen in de korte hoek maar de Braziliaan pakte uit met een knappe parade.

Ook hier was het de voorbode van een doelpunt want enkele minuten later vond N'Dri met een voorzet opnieuw Maziz. Die was weggelopen uit de rug van de ingevallen Lietaert en legde van dichtbij de gelijkmaker tegen de touwen.

© photonews

De thuisploeg kwam als betere ploeg uit de kleedkamer en voetbalde op 10 minuten twee goede kansen bij elkaar vanop de rechterflank maar zonder succes. Maziz stuitte op een goede Warleson, Banzuzi trapte dan weer wild over.

Cercle moest het vooral doen met bijna-kansjes maar was net na het uur wel op weg om een goede kans bij elkaar te voetballen via een diep lopende Olaigbe. Hij wou de 16 in duiken maar Oscar Gil ging aan de noodrem hangen waardoor OHL met 10 verder moest.

© photonews

Dubbeltje dat niet valt

Het nummerieke overwicht zorgde ervoor dat Cercle net wat vaker de bal had maar echt opvallend was het niet. Het Leuvense blok stond goed opgesteld en Leysen moest zich amper tonen. Het was wel even spannende wanneer de goalie naast een voorzet bokste maar Olaigbe kon niet profiteren aan de tweede paal.

De drie punten bleven nog bijna in Leuven maar opnieuw stond Warleson paraat met een uitstekende redding op een vrije trap van Thorsteinsson in de blessuretijd.

Het werd een wedstrijd waarin beide ploegen wel aanspraak maakten op de overwinning maar het dubbeltje viel uiteindelijk geenenkele kant op. OH Leuven blijft ongeslagen maar zakt wel naar de buik van het klassement. Cercle Brugge blijft in de onderbuik hangen.