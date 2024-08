OFFICIEEL: Cercle Brugge heeft héél belangrijk nieuws aan te kondigen!

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Hannes Van der Bruggen heeft zijn krabbel gezet onder een nieuw contract bij Cercle Brugge. De aanvoerder ligt tot medio 2026 vast in het Jan Breydelstadion.

Hannes Van der Brugge blijft langer bij Cercle Brugge. De 31-jarige heeft zijn contract dat liep tot het einde van dit seizoen met één voetbaljaargang verlengd. In de overeenkomst zit meteen een optie voor een extra seizoen vervat.

"Vorig seizoen was een geweldig seizoen", aldus Van der Bruggen. "Met dat Europese ticket als kers op de taart. Het is dan ook geen geheim dat ik me heel goed voel bij Cercle Brugge."

➤ @hannesvdb (31) heeft een nieuwe overeenkomst getekend bij Cercle Brugge. De ervaren middenvelder plaatste z’n handtekening onder een gloednieuw contract tot juni 2026, met optie op een bijkomend seizoen. Meer via… pic.twitter.com/irB4c8ceSb — Cercle Brugge (@cercleofficial) August 19, 2024

De contractverlenging was voor Van der Bruggen dan ook een logisch gevolg. "Ik ben blij om aan te kondigen dat we de voorbije weken contractonderhandelingen hebben gevoerd én tot een akkoord zijn gekomen."

"Ik kijk alvast heel hard uit naar de komende maanden in het nieuwe seizoen", besluit de aanvoerder van De Vereniging. "Ik hoop dat de fans het team én mezelf blijven steunen zoals ze dat altijd hebben gedaan."

Waar speelde Hannes Van der Bruggen in zijn carrière?

Van der Brugge speelt sinds 2021 bij Cercle Brugge. De groenhemden plukten de middenvelder weg bij KV Kortrijk. Daarvoor speelde de Oost-Vlaming enkele seizoenen bij KAA Gent.