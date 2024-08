Genk bibbert op Het Kiel maar houdt wel stand na doelpuntenfestival en lijkt met 6/6 vertrokken te zijn

Racing Genk heeft er net zoals vorige week tegen Club Brugge opnieuw een slijtageslag van gemaakt met veel doelpunten maar pakt na een 3-4 overwinning wel de drie punten mee bij Beerschot. Bibberen deed Genk vooral in de openingsfase en in het slot van de partij.

Genk-trainer Thorsten Fink besloot om Cuesta, El Ouahdi en El Khannouss meteen in de basis te droppen op Het Kiel. Ook Hendrik Van Crombrugge kreeg opnieuw het vertrouwen tussen de palen, Mike Penders bleef op de bank.

Vroege voorsprong Beerschot

Genk zette hoog druk op de defensie van Beerschot en doelman Matijas ging in de openingsfase al een keertje in de fout. De Limburgers konden niet profiteren waardoor Beerschot snel kon omschakelen via Keita op de linkerflank. Die bediende Michez centraal. De rechterwingback fungeerde uitstekend als pivot, en gaf de bal naar rechts waar de vrijstaande Henderson de 1-0 kon maken.

© photonews

Stilstaande fases slaan Beerschot tegen het canvas

Een vroege voorsprong voor Beerschot maar lang hield die niet stand. Sanusi maakte zich breed op een schot van Sor waardoor Smet na het bekijken van de beelden naar de stip wees. Amper 5 minuten na het openingsdoelpunt zorgde Steuckers vanop de stip voor de gelijke stand.

Genk dreef het tempo op en ging vooral op het halfuur op zoek naar een tweede doelpunt.Het liep echter vaak spaak bij de laatste pass. Tot El Khannouss voor de tweede keer in even veel minuten een corner mocht geven. Na een korte 1-2 met Hrosovsky ging de bal voor doel waar Arokodare aan de tweede paal van dichtbij Matijas verschalkte.

Enkele minuten later toonde Beerschot zich opnieuw kwetsbaar op stilstaande fases. El Khannouss, die de hele eerste helft al heel bedrijvig was, schilderde een vrije trap richting eerste paal. Daar verlengde Cuesta de bal perfect richting verste hoek buiten het bereik van Matijas.

Tweepuntenkloof blijft behouden

Even leek Beerschot voor de rust nog voor de aansluitingstreffer te zorgen maar Van Crombrugge bracht tot tweemaal toe goed redding op schoten van Matthys en vooral Verlinden. Na de rust lukte het de thuisploeg wel om de achterstand te halveren. Nadat Sor net geen 1-4 kon maken, was de bal razend snel bij de doorgebroken Michez aan de overkant die ver moest uitwijken maar toch nog het dak van het doel vond vanuit een scherpe hoek.

Heel lang mochten de thuissupporters niet hopen op een remontada want enkele minuten later lag de bal opnieuw in het mandje bij Matijas. Genk bleef in balbezit na een vrije trap, Sor omspeelde zijn man op rechts en sneed dan een perfecte voorzet aan voor Arokodare aan de tweede paal.

Tweemaal paal maar toch aansluiting

Toch gaf de thuisploeg niet op, het ging opnieuw op zoek naar de aansluitingstreffer. Die leek het ook te vinden via een kopbal van Weymans. Van Crombrugge stond aan de grond genageld maar de kopbal strandde op de lat. Kosiah leek van dichtbij nog te kunnen scoren maar werd gehinderd door Sadick waardoor Smet voor de tweede keer naar de stip wees. Cagro vond vanop elf meter echter ook de paal waardoor het 2-4 bleef.

© photonews

Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd lukte het Beerschot dan toch om een derde keer te scoren. Als een volleerde aanvaller dribbelde Tshimanga zich in de 16 om met een gekruist schot Van Crombrugge het nakijken te geven.

In de slotfase probeerde Beerschot nog wel maar een ultieme kans kwam er niet meer waardoor De Kielse RattenI met 1 punt achter blijven na 4 wedstrijden. Genk werkt zich na 6/6 opnieuw naar boven in het klassement.